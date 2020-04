Pasquetta blindata: nel fine settimana controllate 800mila persone

Sono state 795990 le persone controllate nel fine settimana; solo nel giorno di Pasqua sono state verificate 213565 persone e 60435 attività. I controlli delle forze dell’ordine stanno proseguendo anche nella giornata di oggi, lunedì di Pasquetta, in particolare sulla rete stradale e autostradale, anche con l'impiego di elicotteri e droni. Ieri (domenica) sono state 13756 le persone sanzionate, 100 quelle denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, 19 quelle deferite per essersi allontanate da casa violando la quarantena imposta perché risultati positivi al coronavirus.