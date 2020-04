Coronavirus, controlli nel fine settimana: oltre 600 persone denunciate

Sono state oltre 600 le persone denunciate nel fine settimana di Pasqua sul territorio provinciale. Le forze dell'ordine, che hanno operato con l'ausilio di un elicottero e dei droni, hanno identificato complessivamente 6.774 persone: 614 sono state denunciate per non avere rispettato le disposizioni dell'autorità in materia di restrizioni alla circolazione per l'emergenza Coronavirus; 8 per false dichiarazioni alla pubblica autorità e 11 per altri reati. In tutto sono stati controllati 997 esercizi e 11 titolari sono stati sanzionati. I controlli sono stati effettuati anche nei pressi dei supermercati fine di accertare il rispetto delle distanze.