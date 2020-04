Vigevano, lite tra vicini: lanciano dell'acido, ustionati due bambini

Una bambina di 3 anni e mezzo ed un bambino di 9 anni, entrambi egiziani, sono rimasti ustionati oggi pomeriggio in strada San Marco. Sono stati raggiunti dall'acido lanciato da due egiziani che stavano litigando tra loro. La bambina è stata trasportata dalla Croce Rossa all'ospedale Niguarda di Milano mentre il bambino, che in un primo tempo avrebbe dovuto essere trasferito con l'elisoccorso di Bergamo, è stato invece trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino da una ambulanza della Croce Azzurra. Le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri.