I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera intorno alle 19 in corso Pavia per prestare soccorso ad una persona anziana in difficoltà. Quando sono riusciti ad entrare hanno trovato il padrone di casa, un uomo di 71 anni, in stato confusionale. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti dal personale della Croce Rossa.