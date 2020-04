Cane scivola all'interno dell'ex area Enel: i vigili del fuoco lo recuperano

I vigili del fuoco della sede centrale di Pavia sono intervenuti questa mattina (lunedì), intorno alle 8, in via Nazario Saurio, nei pressi del parcheggio Cattaneo, per recuperare un cane – Freddy – che era scivolato accidentalmente nella ex area Enel. Per entrare nell'area, la squadra ha utilizzato la scala ed i dispositivi di protezione individuali. Alla vista dei soccorritori, l'animale si è lasciato prendere in braccio tranquillamente, ed è stato consegnato al proprietario. Sul posto è intervenuta anche la Polfer di Pavia.