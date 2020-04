«Il lockdown ha funzionato, Lombardia verso una nuova normalità»

«I dati di oggi sono in linea con quelli degli ultimi giorni – ha detto in conferenza stampa il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala – Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è dimezzato rispetto al 3 aprile. Il lockdown ha funzionato, ma il 4 maggio non torneremo alla normalità. Sarà una vita diversa, una nuova normalità». I positivi sono 73479 (+590), i ricoverati non in terapia intensiva sono 7525 (-956), in terapia intensiva 680 (-26, il 3 aprile i ricoverati erano 1381), i dimessi sono 48471 (+1409); i tamponi processati sono 342850 (+5053). I decessi sono 13449 (+124). In provincia di Pavia i positivi sono 4129 (+85).