Emergenza Covid, in provincia di Pavia 2667 persone sanzionate

Su 61195 persone controllate, sono state 2667 le sanzioni per inosservanza alle disposizioni in vigore per l'emergenza coronavirus. Sono i dati aggiornati a questa mattina (giovedì) forniti dalla Prefettura di Pavia sull'attività delle forze dell'ordine in Provincia dall'inizio della pandemia. Le persone denunciate ex art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) sono 1037; per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sono state derite 74 persone, mentre per non aver rispettato il divieto di allontanarsi da casa perché in quarantena (dopo essere risultati positivi al virus) sono state denunciate 6 persone. Sono invece 109 le persone denunciate per altri reati. Per quanto riguarda le verifiche alle attività commerciali, quelle controllate sono in tutto 13058: le sanzioni elevate sono state 37, i titolari denunciati 33. Per 3 attività è stata disposta anche la chiusura provvisoria.