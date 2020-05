In Lombardia 689 nuovi positivi, ieri 134 decessi

I dati presentati oggi (giovedì) sulla situazione Coronavirus in Lombardia sono in linea con quelli degli ultimi giorni. Cala il numero delle persone ricoverate non in terapia intensiva, 5848 (-231), mentre in terapia intensiva sono 480 (stesso dato di mercoledì). I positivi in Regione sono 80089 (+689), in provincia di Pavia 4652 (+31); i tamponi effettuati ieri sono stati 15488. Le persone decedute in Regione sono 14745, 134 nella giornata di mercoledì. «Sono 33306 i test sierologici per il coronavirus effettuati fra personale sanitario (25.331) e soggetti in quarantena fiduciaria (7.975) effettuati dallo scorso 23 aprile nelle Ats della Lombardia – ha fatto sapere l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – Si conferma una limitata siero prevalenza media fra gli operatori sanitari e si consolida l’indicazione in base alla quale le misure di quarantena hanno rappresentato un ottimo sistema per contenere la diffusione del virus: la metà dei cittadini in isolamento domiciliare non ha contratto il Covid e, di conseguenza, non ha rischiato di trasmetterlo. Da questi ulteriori dati preliminari risulta che la maggior parte dei cittadini non è mai entrata in contatto con il virus e, quindi, è potenzialmente suscettibile. Il rischio di nuovi focali è concreto e le misure per la ripartenza devono tenere conto di questo aspetto». Ecco il risultato delle analisi dei test sierologici per Ats Pavia: soggetti in quarantena: 459, di cui 220 positivi (47,9%), 226 negativi (49,2%), 13 dubbi (2,8%); operatori sanitari: 3.309, di cui 337 positivi (8,4%), 3.617 negativi (90,6%), 39 dubbi (1%).