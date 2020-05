Ex-Rondo, rimosso il furgone abbandonato

È iniziata e terminerà nella giornata di venerdì 8 la rimozione del furgoncino abbandonato all'area ex-Rondo. Nello spazio di via Manara Negrone la situazione di degrado andava avanti da mesi e mesi. Dal veicolo, senza ruote e col portellone sfondato, fuoriusciva tantissima immondizia, anch'essa portata via. La soluzione al problema è accelerata dopo la pubblicazione su l'Informatore, nell'uscita di ieri, di un servizio a riguardo. Neanche 48 ore dopo era tutto risolto. Un altro furgone che si trovava lì da tempo è stato riaffidato al proprietario, nel frattempo rintracciato. «Il Comune, la polizia locale e Asm sono intervenuti - precisa il vicesindaco Andrea Ceffa - nonostante la responsabilità sia ancora in discussione. Non sappiamo con certezza infatti se l'area sia di competenza pubblica o privata. La speranza è che i soliti incivili la smettano di abbandonare i rifiuti dove non devono».