Vigevano, maxi-operazione anti-droga dei carabinieri: arrestati 5 spacciatori

Una maxi-operazione anti-droga dei carabinieri di Vigevano ha stroncato l'attività di una banda di pusher magrebini che operava in una ampia porzione della Lombardia. A finire in manette sono stati cinque spacciatori; i carabinieri del tenente colonnello Emanuele Barbieri hanno sequestrato 23 chili e mezzo di eroina e 266 grammi di cocaina per un valore di 245 mila euro. La lunga indagine era partita il 25 aprile dello scorso anno quando, duranti i servizi predisposti in occasione del concerto del cantante Ultimo, che aveva richiamato oltre 5 mila persone in città, i militari avevano arrestato un marocchino di 26 annienta fissa dimora e irregolare, perché trovato in possesso di un pacco di eroina da mezzo chilo. Da quell'episodio erano partite le indagini che si erano spinte nel Milanese. Il 30 aprile, sotterrato nei pressi del cimitero di Corneliano Bertario, frazione di Truccazzano (Milano) erano stati recuperati 3 chili di eroina e tre etti di cocaina; quella stessa notte erano stati intercettati tre veicoli i cui conducenti erano stati arrestati. Nell'operazione erano stati recuperati 19 chili e mezzo di eroina e vario materiale per confezionare lo stupefacente. Altra droga e materiale è stata infine recuperata nei giorni scorsi. Secondo i carabinieri lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato alla banda oltre 700 mila euro.