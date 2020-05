Mortara, raid alla cascina: rubati prodotti fitochimici

Hanno manomesso una finestra e da lì sono entrati nel magazzino dal quale hanno razziato 180 litri di prodotti fitochimici. E' accaduto in un momento non precisato dalle scorsa settimana in una azienda agricola che si trova a Mortara. Si tratta dell'ennesimo colpo dello stesso genere messo a segno nelle ultime settimane nelle campagne della Lomellina. Probabilmente la merce sottratta era destinata al mercato illegale dei prodotti per l'agricoltura. Sull'accaduto indagano i carabinieri.