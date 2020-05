Lombardia, Fontana: «L’indice di contagio a 0,53. La media nazionale è 0,70»

Oggi (giovedì) il presidente della regione Attilio Fontana ha sottolineato come l’indice R0 di diffusione del virus in Lombardia sia 0,53, rispetto alla media nazionale che è 0,70: «Il dato dell’indice del contagio – ha spiegato – dimostra che le scelte fatte sul contenimento del virus hanno dato risultati positivi. Siamo partiti da una situazione di gran lunga peggiore come numeri, violenza e aggressività».

Calano i numeri dei ricoverati negli ospedali – in terapia intensiva sono 297 (-10), non in terapia intensiva 4818 (-189). I positivi in Regione sono 83820 (+522), in provincia di Pavia 4896 (+47). In Regione sono 538243 i tamponi processati, di cui 14080 nella giornata di ieri. I decessi sono 15296, di cui 111 nella giornata di mercoledì.