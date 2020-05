Pavia, cambio al vertice della Squadra Mobile: il vice questore Garcea va a Monza

Dopo otto anni, il vice questore Francesco Garcea lascia la dirigenza della Squadra Mobile della Questura di Pavia per andare a ricoprire lo stesso incarico a Monza. Tra le più significative operazioni di polizia giudiziaria portate a termine, si ricorda l’arresto nel 2012 a Vigevano di tre albanesi per il duplice omicidio di due connazionali, delitti maturati nell’ambiente dello sfruttamento della prostituzione. E, ancora, l’arresto del moldavo che investì a bordo di un’auto rubata la consigliere comunale pavese Elena Madama nel 2014, le indagini che portarono al deferimento di 48 persone per i numerosi furti di cibo all’interno della mensa del San Matteo di Pavia nel 2015 e quelle che portarono alla luce i maltrattamenti agli ospiti dell’Rsa di Montebello della Battaglia, solo per citarne alcune. Il vicequestore Garcea ha salutato e ringraziato l’autorità giudiziaria, tutti i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e gli appartenenti alle forze di polizia del territorio.