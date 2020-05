Cilavegna, a fuoco una villetta in via Vernazzola

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un complesso residenziale di via Vernazzola a Cilavegna. Per l'intervento, che è ancora in corso, i vigili del fuoco hanno inviato sul posto tre mezzi oltre all'autoscala. Le fiamme hanno interessato il secondo piano di una villetta che sarebbe andato distrutto. Le cause del rogo per ora non sono state ancora accertate. Due persone sono state accompagnate all'ospedale per accertamenti. Al momento le fiamme sono state domande ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro.