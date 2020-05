Vigevano, perde il portafoglio in centro: due riders glielo riportano a casa

«Ieri sera ho sentito suonare il campanello di casa: erano due "riders", i ragazzi che effettuano le consegne a domicilio, che mi hanno riportato il portafoglio che avevo perso nel pomeriggio vicino a piazza Ducale. All'interno, oltre a documenti e carte di credito, c'erano anche 250 euro in contanti che conservavo». E' accaduto ieri al dottor Luigi Palmeri, medico, che era andato in centro con i figli. «Abbiamo preso un gelato in via XX Settembre - racconta - poi, eravamo in bicicletta, ci siamo allontanati. Probabilmente lì il portafoglio mi è scivolato dalla tasca e non me ne sono accorto. Quando me ne sono reso conto sono andato dai carabinieri a presentare denuncia». La bella sorpresa è arrivata in serata. «Intorno alle 21.30 qualcuno ha suonato al campanello di casa - racconta il medico - erano due "riders" di colore: con loro avevano il mio portafoglio che conteneva tutto, contanti compresi. Oltre alla sorpresa e al comprensibile sollievo - aggiunge - ho dovuto insistere parecchi perché accettassero 50 euro. Non solo hanno ritrovato il mio portafoglio ma si sono presi la briga di cercare il mio indirizzo per restituirmelo. Ci tengo che quanto mi è accaduto sia reso noto - conclude - perché spesso verso questi ragazzi ci sono dei pregiudizi che sono pretestuosi. A loro voglio rinnovare il mio ringraziamento per quanto hanno fatto».