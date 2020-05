Vigevano, il Covid-19 si porta via il brigadiere Calogero Anastasi

L'Arma dei carabinieri di Vigevano piange il brigadiere Calogero Anastasi, 53 anni, in forza al Nucleo comando della Compagnia di Vigevano, morto in seguito alle complicanze del contagio da Covid-19. Sposato e padre di due figlie di 23 e 28 anni, il brigadiere Anastasi si era arruolato nel 1985 e aveva frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (Cagliari). La sua prima destinazione era stata la Lombardia: aveva prestato servizio in diverse stazioni del Pavese e nel 1996 era arrivato a Vigevano dove, grazie alla sua professionalità, era diventato un punto di riferimento per i colleghi. Il brigadiere Anastasi è il decimo militare dell'Arma vittima del Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. «Il Comandante Generale - si legge in una nota diffusa da Roma - e tutta l'Arma si stringono compatti intorno alla famiglia del collega scomparso». Sentimenti di profondo cordoglio e partecipazione al lutto sono arrivati anche dal sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo.