Mondo del teatro in lutto: è morta Cristina Pezzoli

Grave lutto nel mondo del teatro e anche della cultura della nostra città. A soli 57 anni si è spenta quest'oggi a Pistoia in seguito a una grave malattia la regista teatrale Cristina Pezzoli. Nata a Vigevano il 2 luglio del 1963, la Pezzoli si era avvicinata al teatro ancora studentessa in filosofia, partecipando a 19 anni a uno stage di Dario Fo. Successivamente Cristina si iscrive a un corso di regia della Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano dove incontra Massimo Castri, diplomandosi nel 1986. Dopo aver collaborato come aiuto regista dello stesso Castri e come assistente di Nanni Garella, si impegna in prima persona curando diversi lavori per il Teatro Stabile di Parma, per La Contemporanea '83 con Sergio Fantoni e per la Compagnia Gli Ipocriti. Tra i suoi lavori più conosciti una rilettura di “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo e “L'Attesa” con Elisabetta Pozzi e Maddalena Crippa. Diversi suoi lavori sono stati presentati anche al Teatro Cagnoni, l'ultimo a gennaio di quest'anno, “Ho perso il filo” con Angela Finocchiaro. Nel 2002 si era trasferita a Pistoia per assumere la direzione artistica del Teatro Manzoni, incarico lasciato tre anni più tardi. Ormai radicatasi in Toscana, negli ultimi anni la Pezzoli aveva lavorato a Prato portando avanti diversi progetti dove il teatro era fine e strumento di un percorso d'integrazione. Nel 2000 Cristina Pezzoli aveva ricevuto il Premio Hystrio alla regia.