Covid-19, dati in discesa. In provincia di Pavia un solo nuovo contagio

Continua il calo dei “numeri” dell'epidemia di Covid-19 in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 50 per un totale di 89.018 casi complessivi. Ad oggi i positivi sono 20.861 (-135); calano i ricoverati (3.085, -46) e i degenti in terapia intensiva (167, -3). Il numero dei dimessi è di 52.026 (+166). Ad oggi sono stati effettuati 757.446 tamponi (+3.572). I deceduti sono 19 per un totale di 16.131. I casi in provincia di Pavia sono complessivamente 5.339 (+1).

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 178 mente i decessi sono complessivamente 60 per un totale di 33.475. In terapia intensiva sono ricoverate 424 persone (-11), i guariti sono 848 per un totale di 158.355. Nessun decesso si è registrato in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.