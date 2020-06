Covid-19, i numeri continuano a scendere: in provincia di Pavia 6 nuovi casi

Sono 177 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 84 dei quali in Lombardia, in calo di un terzo rispetto a ieri. Quello nazionale è il dato più basso dal 1° marzo. Le vittime sono state complessivamente 88; non se ne sono registrate in Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria e Friuli.

Nella nostra regione i deceduti sono 29, dato identico a quello di ieri, mentre in ospedale i degenti continuano a calare (-41) anche quelli in terapia intensiva (-6). I guariti sono aumentati di 55 unità per un totale di 53.101. I tamponi sono stati 3.410 contro gli 11.355 di ieri: il rapporto tra tamponi effettuati e numero di riscontri positivi è del 2,5%. In provincia di Pavia i casi complessivi sono 5.371 (+6). A Vigevano il numero dei contagiati è di 539; a Mortara di 164; a Cilavegna di 120 e a Garlasco di 112.