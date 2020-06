Cade nel Ticino per recuperare il cane, ma la corrente lo trascina: 47enne in salvo

Era entrato in acqua per recuperare il cane, che si era tuffato nel fiume, ma la corrente lo ha trasportato per una ventina di metri. L’uomo, un 47enne, è poi riuscito ad aggrapparsi a un ramo, ma in quel punto l’argine è alto più di due metri e non riusciva a risalire. È stato un ciclista di passaggio che lo ha aiutato, sollevandolo e permettendogli di uscire. Il cane, nel frattempo, è uscito da solo dall’acqua. L’episodio è avvenuto questa mattina (sabato), intorno alle 11,30, non distante dalla lanca Ayala, a Vigevano. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Vigevano e i sanitari del 118, con un’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra. Il 47enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile in codice verde per essere sottoposto ad accertamenti; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.