Gasolio sulla carreggiata, sbanda e cade con il motorino

Ieri mattina (mercoledì), intorno alle 10,20, un 57enne che viaggiava su un ciclomotore ha perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata. È successo in prossimità della rotonda tra viale Artigianato e via San Giovanni, a Vigevano. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa, ma le sue condizioni fortunatamente non erano gravi. Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge, hanno individuato poco dopo il furgone che aveva causato lo sversamento del liquido oleoso; era fermo in sosta in via San Giovanni. Alla guida del mezzo c'era un 23enne; è stato accertato che la fuoriuscita di gasolio era dovuta a un guasto tecnico. I personale della Protezione Civile ha partecipato alle operazioni di messa in sicurezza della strada.