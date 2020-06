Vermezzo, con l'auto giù dal ponte: morti due trentenni

Due uomini di circa trent'anni sono rimasti vittime di un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20 a Vermezzo (Milano). I due, di origine nomade, viaggiavano a bordo di una Audi bianca con targa rumena che, provenendo da Albairate, si stava immettendo sulla Vigevanese in direzione di Abbiategrasso. Il mezzo, probabilmente per l'eccessiva velocità, ha sfondato il guard-rail del ponte ed ha compiuto un volo di almeno 7 metri. Uno dei due occupanti è rimasto nell'abitacolo mentre l'altro è stato sbalzato. Per entrambi non c'è stato scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 con l'elisoccorso, il cui impiego non è stato necessario. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.