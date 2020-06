Pieve del Cairo, razzia nella casa disabitata: via porte e infissi

Hanno danneggiato la recinzione metallica e poi il cancello e quindi sono entrati nella casa che è disabitata. I ladri hanno colpito in un momento imprecisato nei giorni scorsi ai danni della casa di Pieve del Cairo di proprietà di una donna di 60 anni che abita in un altro centro della Lomellina. Il bottino del raid sono state porte, infissi e alcuni mobili per un valore non ancora quantificato. Sul furto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Pieve del Cairo.