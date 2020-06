Vigevano, urta un anziano a piedi facendo retromarcia con l’auto

Un uomo di 78 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio (sabato), dopo essere stato urtato da un’auto che sembra stesse compiendo una manovra in retromarcia. È successo intorno alle 16,25, in via Castellana. La persona alla guida si è subito fermata e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa. Il 78enne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile per essere sottoposto agli accertamenti necessari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vigevano, che si occuperanno di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.