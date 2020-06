Vigevano, investita in bicicletta: grave una quindicenne

Una ragazza di 15 anni è rimasta ferita in modo grave questa mattina poco dopo le 9 in via Alfieri. E' stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano. Nell'urto è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza riportando un trauma cranico. E' stata trasportata al policlinico San Matteo di Pavia con l'elisoccorso.