Covid-19: in tutto il Paese solo 8 decessi; in terapia intensiva meno di 100 pazienti

Sono 77 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I decessi sono solo 2 per un totale di16.626. Calano ancora i ricoverati (415, -86) e i degenti in terapia intensiva (43, -4). I tamponi effettuati sono stati 9.568 per un totale di 1.014.321 mentre i guariti sono stati 723 per un totale di 66.046. I nuovi casi in provincia di Pavia sono 4; 4 quelli della provincia di Milano e 1 wuello di Milano città. Numeri più alti a Bergamo (+22) e Brescia (+14). Nessun contagio è stato registrato nelle province di Lodi e Sondrio, 1 in quella di Lecco.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 175 e i decessi sono 8, il numero più basso dal 1° marzo. I dimessi sono 969; i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.260 (-96), di cui 97 in terapia intensiva (-8,): da mesi non si registrava un dato così basso di pazienti ricoverati in terapia intensiva.