Vigevano, vendeva alcol ai ragazzini: commerciante sanzionato

Un negozio etnico è stato sanzionato dalla polizia locale per aver venduto bevande alcoliche ad un minorenne, per di più oltre l'orario massimo fissato dall'ordinanza del sindaco. La sanzione a suo carico sarà di 333 euro e la chiusura da 5 a 30 giorni. Il sedicenne dovrà invece pagare una multa di 400 euro. E' accaduto nella serata di ieri: il ragazzino è stato sorpreso una prima volta in serata e poi, in stato di ebbrezza, nel cuore della notte. Per gli agenti del nucleo operativo della polizia locale è stato agevole risalire a chi gli avevano venduto l'alcol; sempre il personale del comando di via San Giacomo ha poi multato di 400 euro un extracomunitario che rifiutava di indossare la mascherina in piazza Ducale.