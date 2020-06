Covid-19, nessun nuovo contagio in provincia di Pavia

Un solo decesso nelle ultime 24 ore in Lombardia. E nessun contagio nella provincia di Pavia. Sono' i dati di maggiore rilievo del bollettino diffuso poco fa. Nella nostra regione sono 78 i nuovi positivi al Covid-19: di essi 21 sono stati individuati grazie al test sierologico e 28 sono considerati “debolmente positivi”. I dimessi sono 2.468. In ospedale ci sono 321 degenti (-2), mentre stabili sono quelli in terapia intensiva, come ieri 43. Le altre province senza nuovi casi di Covid-19 sono quelle di Lodi, Como e Sondrio.

In Italia i nuovi casi sono 126 ed i decessi 6, il dato più basso dallo scorso mese di febbraio. Calano i pazienti ricoverati (1.120, -40) e quelli degenti in terapia intensiva (96, -2). I nuovi dimessi sono 305 per un totale di 189.196. In Valle d'Aosta non si registrano nuovi casi da cinque giorni; in Umbria, Molise e Puglia non si sono registrati nuovi casi per il terzo giorno sconsecutivo; nelle Marche non si sono registrati nuovi casi da due giorni; nessun nuovo caso in Friuli-Venezia Giulia.

In Basilicata si è registrato un nuovo caso dopo 17 giorni.