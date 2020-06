Ragazzo ventottenne annega nel Ticino

La temperatura percepita sfiorava i 40 gradi, ma le acque del Ticino sono ancora fresche. Il fiume ha tradito Kiran Kharel, 28enne nepalese, annegato oggi pomeriggio (lunedì) nelle acque presso il Canarazzo, frequentatissima spiaggia a monte di Pavia. Intorno alle 13,15 ha deciso di farsi un bagno e si è portato al centro del fiume, ma forse per un malore o forse per imperizia nel nuoto - lo stabilirà l'autopsia - non è più riuscito a tornare a riva. Potrebbe averlo tradito una buca sul fondale, sulla quale sarebbe inciampato. Le ricerche, dopo l'allarme dei bagnanti, sono andate avanti per tre ore. Ha provato a salvarlo l'amica che era con lui, una ragazza di 22 anni, rischiando di essere risucchiata a sua volta. Un'ambulanza del 118 l'ha portata al pronto soccorso del policlinico San Matteo, sotto shock. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, che parlano di «una disgrazia» non imputabile a terzi.