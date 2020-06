Vigili del fuoco, l'ingegner Casella saluta Pavia

Dopo circa un anno di permanenza alla guida del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pavia l'ingener Antonino Casella ha lasciato ieri il suo incarico. Nel corso del suo incarico, che ha coinciso con l'emergenza-Covid, il comandante Casella si è impegnato nel rinnovo dei mezzi di soccorso, facendo arrivare a Pavia due nuovi Aps Man e un fuoristrada Ford Ranger 4x4 equipaggiato con acqua e un carrello fotoelettrico con luci al led. Inoltre sono stati potenziati i corsi antincendio che prevedono la formazione del personale privato per affrontare le situazioni di possibile pericolo all'interno degli ambienti di lavoro. Da evidenziare infine l'avvio della procedura per la costruzione della nuova caserma di Pavia. Il suo posto è stato assunto dall'ingegner Pier Nicola Dadone in arrivo da Crotone.