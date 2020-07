Covid-19, in Lombardia 109 nuovi casi

Sono 182 (+40) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono invece 21 (-2). I dimessi sono 469 in più mentre prosegue il calo dei ricoverati (1.025, -65), dei quali 87 (-6) in terapia intensiva. Il Molise non registra nuovi casi da 5 giorni, la Basilicata da 2; nessun caso oggi in Umbria, Calabria, Sardegna. Valle d'Aosta, provincia di Trento.

In Lombardia in nuovi contagi sono 109 (ieri erano 62) e i nuovi decessi sono 6 (+2). In ospedale ci sono 277 pazienti (-20) dei quali 41 (-1) in terapia intensiva. Un solo nuovo caso è stato registrato in provincia di Pavia.