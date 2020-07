Mortara, furto al super: denunciato un trentenne

Stava tentando di asportare merce per un valore di un centinaio di euro dagli scaffali di un supermercato di via Capettini il trentenne rumeno residente a Castello d'Agogna denunciato dai carabinieri per furto in concorso. L'uomo è stato sorpreso con una complice, che si è allontanata prima dell'arrivo dei militari, dall'addetto alla sicurezza.

Le immagini di videosorveglianza hanno poi permesso di accertare che i due avevano svuotato delle confezioni di crema, lasciate sugli scaffali vuote e danneggiate, travasandone il contenuto in altri contenitori che non sono stati ritrovati.