Stasi, l'istanza assegnata alla seconda sezione della Corte d'Appello di Brescia

E' stata assegnata alla seconda sezione della Corte d'Appello di Brescia, presieduta dalla dottoressa Silvia Milesi, l'istanza di revisione presentata dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto di tredici anni fa. Nei prossimi giorni il collegio si riunirà per valutare l'istanza e stabilirne l'ammissibilità, nel qual caso verrà fissata una prima udienza.

Stasi si è sempre proclamato innocente.