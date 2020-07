Vigili del fuoco, stamattina il giuramento in diretta streaming

Prenderà servizio lunedì presso il comando provinciale di Pavia, Luca Romani, 39 anni, che, dopo 15 anni di servizio con vigile del fuoco volontario, ha prestato giuramento questa mattina con gli allievi vigili del fuoco dell' 87° corso.

Per la prima volta il giuramento alla Repubblica Italiana non è avvenuto al Castello K2 della Scuola Centrale Antincendio di Capannelle a Roma ma, a causa delle restrizioni imposte per la pandemia da Covid-19, è stato effettuato in diretta streaming con Roma.