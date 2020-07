Castello d'Agogna: furto di diserbanti all'Ente Risi

Hanno aperto un varco nella recinzione e da lì sono entrati nel perimetro del Centro ricerche dell'Ente Risi in strada per Ceretto a Castello d'Agogna. Poi si sono diretti verso i magazzini dai quali hanno trafugato 228 litri di diserbanti. Il furto è stato messo a segno tra venerdì e sabato e l'ammontare del bottino non è stato ancora quantificato.

L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. In questo periodo dell'anno si registra il picco massimo di questo genere di reati; chi li compie generalmente sa già come piazzare la refurtiva attraverso i canali del mercato illegale di questi prodotti per i quali la richiesta si mantiene sempre molto elevata.