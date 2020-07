Vigevano, bandito solitario all'In's di corso Brodolini: bottino di 500 euro

Ha atteso l'ora di chiusura con l'obiettivo di impadronirsi dell'incasso dell'intera giornata il bandito solitario che, ieri sera intorno alle 20, ha messo a segno una rapina ai danni del supermercato In's di corso Brodolini. L'uomo, che indossava un cappellino e degli occhiali da sole e portava la mascherina, è entrato poco prima che si abbassassero le saracinesche, si è avvicinato alla cassiera e, impugnando un coltello, le ha intimato di consegnargli tutto il denaro che custodiva nella cassa, circa 500 euro.

Poi, in pochi attimi, è uscito e si è dileguato. Dai primi riscontri pare che la fuga sia avvenuta a bordo di un'auto, forse condotta da un complice che lo attendeva all'esterno anche con la funzione di "palo". Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto i primi elementi utili per le indagini che hanno come obiettivo quello di risalire all'autore del blitz.