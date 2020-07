Vigevano, scontro in viale Industria: grave un motociclista

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave oggi pomeriggio poco prima delle 15 a causa di un incidente avvenuto lungo viale Industria in prossimità dell'area di servizio della Tamoil. Per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia locale, si sono scontrate un'auto ed una moto.

L'impatto è stato particolarmente violento e la peggio è toccata al motociclista, un uomo di 48 anni, che è stato trasportato in codice rosso al policlinico San Matteo di Pavia da una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano. I medici si sono riservati la prognosi.