Covid-19, nessun nuovo caso in provincia di Pavia

Nessun caso nella provincia di Pavia. E’ il dato di rilievo della giornata di oggi sul fronte dei contagi da Covid-19 in Lombardia. In tutta la regione i nuovi casi sono 77 e i decessi 8 per un totale di 16.748. I guariti e i dimessi sono 277 per un totale di 70.297.I tamponi effettuati sono stati 9.545 per un totale di 1.142.932. In regione oltre a Pavia, non si sono registrai casi nelle province di Lodi e Sondrio. Il dato più alto riguarda la provincia di Mantova (+27) e Bergamo (21).

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 234 (ieri erano 188) e i decessi 9, uno in Abruzzo e otto in Lombardia. In 18 regioni non si registrano decessi. I dimessi e guariti sono stati 349 più di ieri per un totale di 194.928. I pazienti ricoverati sono 776 (-50) di cui 68 (+1) in terapia intensiva. Nessun nuovo caso è stato registrato in Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata. Dei 28 casi registrati in Calabria 26 sono immigrati sbarcati a Roccella Ionica.