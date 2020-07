Corsico, operazione "Lavagna pulita": 10 ordine di custodia cautelare in carcere

Rapina aggravata, tentata estorsione, detenzione e porto di armi clandestine, ricettazione, lesioni aggravate e furto. Sono i capi di imputazione che, a vario titolo, riguardano le 10 persone, 4 delle quali già sottoposte a misure detentive in Italia ed una in Spagna, raggiunte questa mattina da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano ed eseguita dai carabinieri di Corsico (Milano) nell'ambito dell'operazione “Lavagna pulita”.

Le indagini svolte dalla sezione operativa della Compagnia del centro milanese dal settembre al novembre dello scorso anno, hanno consentito di stroncare l'attività della banda, tutta composta da italiani, che gravitava nel quartiere popolare “Lavagna” di Corsico, dove commetteva rapine alle banche, ai centri scommesse, ai “compro oro” ed estorsioni ai danni di commercianti.