Vigevano, ladri al distributore: rubano la casse della colonnina del self-service

Hanno utilizzato una ruspa per abbattere la colonnina del self-service e rubare l'incasso. I ladri hanno colpito intorno alle 3 di questa notte ai danni del distributore della Q8 di viale Commercio. Anche in questa circostanza, così come in occasione del furto pressoché identico messo a segno lo scorso 28 gennaio, i malviventi hanno devastato il distributore per impossessarsi del bottino con il quale sono fuggiti.

Per abbattere la colonnina del self-service si sono serviti di una ruspa sottratta poco prima da una vicina azienda agricola. L'arrivo dei carabinieri li ha costretti a fuggire. Il bottino del raid si aggira intorno ai 10 mila euro.