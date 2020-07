Zavattarello, in moto nelle zone proibite: multati in 30

Attraversavano in moto le strade di campagna, le mulattiere e i sentieri in zone vietate ai mezzi motorizzati. I carabinieri forestali della stazione di Zavatarello hanno sanzionato 30 motociclisti che scorrazzavano nei territori dell'Oltrepò. Pagheranno multe da 121 a 365 euro. Si tratta in genere di appassionati delle due ruote che, nel fine settimane, anziché rivolgersi alle strutture attrezzate, raggiungono le località collinari o montane e sfrecciano in zone vietate.

Per questa ragione dallo scorso mese di maggio i carabinieri forestali della provincia di Pavia delle stazioni di Varzi, Rivanazzano, Zavattarello, Pavia e Mortara, queste ultime due in ambito Parco del Ticino, hanno intensificato i servizi di vigilanza, nonostante gli organici dei reparti non siano completi. Un ausilio ai controlli è fornito anche dagli addetti alla vigilanza degli altri enti preposti. Si tratta di una attività operativa non semplice perché spesso i trasgressori, che si muovono in gruppo, circolano senza targa o con la targa coperta.