Test sierologici: indagati i vertici del San Matteo e della Diasorin spa

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Sono le ipotesi di reato per le quali risultano indagati i vertici del policlinico San Matteo di Pavia e della multinazionale Diasorin. La Procura della Repubblica di Pavia ha disposto delle perquisizioni domiciliari presso la struttura sanitaria pavese, la Fondazione Insubrica di Ricerca per la vita, la Diasorin Spa e la Servire srl. Tra gli indagati figurano il presidente, il direttore generale e quello scientifico della fondazione San Matteo di Pavia, il responsabile del laboratorio di virologia molecolare della stessa struttura e l'amministratore delegato della società biotecnologica che ha sede in Piemonte.

Nel dettaglio sembrerebbe che la Diasorin sia stata favorita, a discapito dei concorrenti, trasferendo ad essa tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione San Matteo nel settore dei test sierologici per la diagnosi del Covid-19.

L'indagine è partita a seguito di una denuncia presentata da una società concorrente che ha evidenziato l'accordo stipulato senza gara, rendendo perciò un vantaggio economico all'azienda piemontese. Gli accertamenti sono ancora in corso.