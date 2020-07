Robbio, la chat di critiche della Lega al sindaco finita nel fascicolo della Procura: «Grazie a tutti per la vicinanza»

«E' una vicenda incredibile che non merita nemmeno un commento. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi momenti difficili e che continuano a farlo». Roberto Francese, sindaco di Robbio, affida ai social il suo pensiero a proposito della chat in cui viene pesantemente criticato da esponenti della Lega per la sua decisione di effettuare il test sierologico a tutti i suoi cittadini non utilizzando quelli della Diasorin, azienda attualmente sotto inchiesta con i vertici del policlinico di Pavia per turbata libertà di scelta del contraente e peculato, vicenda alla quale in questi giorni è stata data eco sulla stampa. La chat è stata acquisita dalla Procura della Repubblica di Pavia che sta indagando. «Preferisco non aggiungere nulla - ha scritto Francese - e vado avanti a lavorare ogni giorno per dare il meglio per la mia comunità».