Vigevano, vendeva alcolici a minorenni: sanzionato il titolare di un negozio etnico

Non solo vendeva alcol ai minorenni ma addirittura consigliava loro di nascondere bottigliette e lattine nelle borse per evitare di essere individuati dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale che, nell'ambito del progetto "Estate Sicura", hanno avviato l'attività di osservazione un negozio etnico di via Riberia già sanzionato in passato, dopo aver raccolto numerose segnalazioni di minorenni ubriachi in centro raccolte nelle ultime settimane. Dall'esercizio commerciale sono usciti alcuni ragazzini a mani vuote e poi una sedicenne che nella borsa aveva una lattina di birra da 9 gradi. I successivi accertamenti hanno evidenziato che era stato proprio il commerciante a consigliare ai suoi giovanissimi clienti di nascondere bottigliette e lattine per evitare si essere sorpresi dalle telecamere.

L'esercente, di nazionalità bengalese, è stato multato di 400 euro per il mancato rispetto dell'ordinanza del sindaco che vieta la vendita di alcolici di asporto dopo le 21 e di 666 euro per la vendita di alcolici a minori per il quale il mese scorso era stato sanzionato di 333 euro. In più è stata inviata una relazione al prefetto che dovrà decidere sulla chiusura del negozio che rischia uno stop dell'attività da 15 giorni a 3 mesi.