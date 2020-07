Vigevano, intossicazione etilica: quindicenne in ospedale

Un ragazzo di 15 anni è stato soccorso poco dopo la mezzanotte per una intossicazione etilica in piazza IV Novembre, nei pressi della stazione ferroviaria. Il personale medico ne ha disposto il trasporto in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Il trasferimento è stato effettuato da una ambulanza della Croce Azzurra di Robbio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Sempre poco dopo la mezzanotte la Croce Rossa di Mortara è intervenuta a Cilavegna per l'intossicazione etilica di un ragazzo di 14 anni, trasportato al Pronto soccorso di Vigevano. La presenza del personale Croce Rossa di Vigevano è stata infine richiesto poco prima delle 4 nei pressi di un locale cittadino per assistere una ragazza di 20 anni che aveva ecceduto con il consumo dell'alcol. In questo caso però non è stato necessario il trasporto in ospedale.