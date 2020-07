Vigevano, un equipaggio della Croce Rossa aggredito durante un servizio

Un equipaggio della Croce Rossa di Vigevano è rimasto vittima di una aggressione avvenuta nella notte mente era impegnato in un servizio.

«Per fortuna non ci sono state conseguenze per il personale – commenta il presidente del Comitato di Vigevano, Andrea Motta – Il nostro mezzo è stato però danneggiato e necessita di un intervento di riparazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabiieri. E’ chiaro che la componente di rischio è insita in ogni intervento – aggiunge – ma è certo che quello che è accaduto deve essere condannato con fermezza. Come Croce Rossa abbiamo sostenuto una campagna di sensibilizzazione per il rispetto degli operatori del soccorso. Meno male che episodi del genere sono e restano fatti isolati».