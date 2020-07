Mortara, ladri al Polo Logistico: rubati mille litri di gasolio

Hanno agito a cavallo del fine settimana sicuro di non essere scoperti. E' di almeno mille litri di gasolio, per un valore che non è stato ancora quantificato esattamente, il bottino del furto messo a segno nel parcheggio del Polo Logistico di Mortara.

Nel mirino dei malviventi sono finite due motrici di proprietà di una azienda con sede nel Ravennate, dai cui serbatoi è stato asportato il carburante. L'allarme è stato dato poco dopo la mezzanotte; sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mortara che hanno avviato le indagini.