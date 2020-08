Bomba d'acqua, #Cassolnovo allagata

Bomba d'acqua e cantine allagate. Le forti piogge di oggi, lunedì 4, hanno colpito soprattutto Cassolnovo, epicentro della perturbazione. Sono 6 gli interventi in contemporanea da parte dei vigili del fuoco. Le zone maggiormente interessate dal nubifragio sono quelle centrali. Via Carlo Alberto, via Lavatelli, via Oberdan, via Cavour, piazza Costa di Beauregard. Non risultano per ora feriti, né danneggiamenti agli automezzi o alla vegetazione. «Il problema – dice il sindaco Luigi Parolo – riguarda le cantine delle case, completamente allagate. Io stesso ho chiamato i vigili del fuoco, saranno fondamentali per gli svuotamenti».