Vigevano, autocarro urta una moto: ottantaquattrenne ferito

Un uomo di 84 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 di oggi in via Matteotti. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale. Da una prima ricostruzione parte che il motociclista sia stato urtato da un autocarro in prossimità del passaggio a livello. Il conducente non si è fermato.

L'anziano, che ha battuto la testa, è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Grazie ad un testimone, che ha fatto inversione di marcia per raggiungere l'autocarro, gli agenti della polizia locale hanno acquisito i dati per l'identificazione del proprietario.