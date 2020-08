Si spaccia per magistrato, ruba 5 mila euro a una vedova

Si spacciava per magistrato, in modo da conquistare la fiducia delle vittime e chiedere soldi in cambio di favori. Ma non era vero. Il truffatore seriale è stato individuato e denunciato ieri, venerdì 7, dalla polizia di Stato di Pavia. L'ultima persona da lei adescata è una vedova di 50 anni.

L'uomo, 55 anni, italiano, residente in città, nelle scorse settimane aveva "abbordato" in autobus una cinquantenne coi suoi modi garbati. È riuscito a spillarle 5 mila euro. Lei, in difficoltà economiche dopo la morte del marito e con la madre anziana da accudire, si è fatta convincere del fatto che quest'uomo, importante e potente sostituto procuratore che lavorava tra Milano e Roma, con importanti missioni alle spalle, le avrebbe fatto ottenere dei rimborsi statali legati all’emergenza Covid. Per essere ancora più convincente mostrava bonifici bancari, ovviamente fasulli. Oltre ai contanti, ceduti in varie occasioni, la vittima gli ha anche consegnato dei monili d'oro, subito venduti dal malvivente a un compro-oro di Pavia.

Giovedì sera la signora si è decisa. Si è presentata in Questura in preda alla disperazione raccontando tutto. Il giorno dopo avrebbe dovuto consegnare altri 250 euro, ma all'appuntamento mattutino si sono presentati anche gli agenti in borghese della Squadra mobile. Lo hanno subito fermato. A seguito di accertamenti è emerso che già in altre occasioni il 55enne aveva utilizzato lo stesso modus operandi per truffare altre vittime. Aveva già sul groppone numerosi precedenti penali e di polizia per truffa. A seguito degli accertamenti è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa e sostituzione di persona. Le indagini proseguono: si cercano altre eventuali vittime recenti.